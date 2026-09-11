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Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)

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Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518266
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
47

Описание товара Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-12900KF - это топовое решение для опытных пользователей, требующих максимальной производительности в требовательных задачах. Он идеально подходит для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, разработки и стриминга, где критически важна скорость обработки множества потоков. Геймеры, сочетающие игру на высоких частотах с трансляцией или работой на втором мониторе, также оценят его многозадачный потенциал, однако для его установки потребуется материнская плата с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake (или её предшественник Alder Lake, что стоит уточнить в спецификациях конкретной партии), сочетающая высокопроизводительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Конфигурация 16 ядер (8P+8E) и 24 потоков обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и вычислений, в то время как высокие частоты (базовая около 3.2 ГГц и турбо-буст до 5.2+ ГГц на P-ядрах) гарантируют лидерство в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и большой объём кэша L3 (30 МБ) эффективно ускоряют обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Процессор оснащён двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5 с высокой частотой, так и DDR4 для более бюджетных сборок, что дает гибкость при выборе материнской платы. Широкие возможности обеспечивает контроллер PCIe 5.0, предоставляющий 16 линий для видеокарты нового поколения и 4 линии PCIe 4.0 для сверхскоростного NVMe-накопителя, что минимизирует задержки в работе с графикой и файлами. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base Power) процессора составляет 125 Вт, но в режиме турбо (Max Turbo Power) он может значительно превышать это значение, требуя серьезного охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для разгона, что позволяет опытным пользователям выжимать дополнительную производительность на материнских платах серии Z. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с надежной системой питания (VRM) и соответствующий блок питания высокой мощности.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель лишена встроенного графического процессора (iGPU), что является ее ключевой особенностью. Это означает, что функции Intel Quick Sync для аппаратного кодирования/декодирования видео недоступны, и для любого видеовыхода необходима дискретная видеокарта. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR для повышения производительности в играх, набор инструкций AVX-512 (в зависимости от режима работы гибридной архитектуры) для специализированных вычислений, а также Thunderbolt 4 и WiFi 6E через соответствующие чипсеты материнских плат.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете Z690 раннего выпуска. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке и сразу планируйте установку эффективной системы охлаждения. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
14
Развернуть
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
США
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-12900KF - это топовое решение для опытных пользователей, требующих максимальной производительности в требовательных задачах. Он идеально подходит для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, разработки и стриминга, где критически важна скорость обработки множества потоков. Геймеры, сочетающие игру на высоких частотах с трансляцией или работой на втором мониторе, также оценят его многозадачный потенциал, однако для его установки потребуется материнская плата с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake (или её предшественник Alder Lake, что стоит уточнить в спецификациях конкретной партии), сочетающая высокопроизводительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Конфигурация 16 ядер (8P+8E) и 24 потоков обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и вычислений, в то время как высокие частоты (базовая около 3.2 ГГц и турбо-буст до 5.2+ ГГц на P-ядрах) гарантируют лидерство в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и большой объём кэша L3 (30 МБ) эффективно ускоряют обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Процессор оснащён двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5 с высокой частотой, так и DDR4 для более бюджетных сборок, что дает гибкость при выборе материнской платы. Широкие возможности обеспечивает контроллер PCIe 5.0, предоставляющий 16 линий для видеокарты нового поколения и 4 линии PCIe 4.0 для сверхскоростного NVMe-накопителя, что минимизирует задержки в работе с графикой и файлами. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base Power) процессора составляет 125 Вт, но в режиме турбо (Max Turbo Power) он может значительно превышать это значение, требуя серьезного охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для разгона, что позволяет опытным пользователям выжимать дополнительную производительность на материнских платах серии Z. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с надежной системой питания (VRM) и соответствующий блок питания высокой мощности.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель лишена встроенного графического процессора (iGPU), что является ее ключевой особенностью. Это означает, что функции Intel Quick Sync для аппаратного кодирования/декодирования видео недоступны, и для любого видеовыхода необходима дискретная видеокарта. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR для повышения производительности в играх, набор инструкций AVX-512 (в зависимости от режима работы гибридной архитектуры) для специализированных вычислений, а также Thunderbolt 4 и WiFi 6E через соответствующие чипсеты материнских плат.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете Z690 раннего выпуска. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке и сразу планируйте установку эффективной системы охлаждения. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.

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Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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