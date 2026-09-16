Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
Процессор AMD Ryzen 7 8700F OEM - это мощное вычислительное ядро, которое обеспечивает невероятную производительность и эффективность при работе с самыми требовательными задачами. Серия Ryzen 7 известна своей способностью обрабатывать сложные вычисления, игры и мультимедийные проекты с легкостью, и модель 8700F не исключение. Процессор Ryzen 7 8700F оснащен архитектурой Zen 4 и ядром Phoenix, что обеспечивает высочайшую производительность даже при самых сложных задачах. С 8 ядрами и 16 потоками он способен эффективно обрабатывать любые многозадачные проекты, обеспечивая плавную работу и отличный отклик системы. Объем кэша второго уровня составляет 8 Мб, а кэша третьего уровня - 16 Мб, что позволяет процессору оперативно обращаться к данным и ускорять выполнение задач. Технологический процесс 4 нм обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность, что делает процессор Ryzen 7 8700F идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и надежность при работе с компьютером. Дата релиза данной модели запланирована на первый квартал 2024 года, что означает, что вы будете получать самые современные технологии и функциональность в своем компьютере. Тип поставки OEM обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества, позволяя сэкономить на лицензионных издержках. AMD Ryzen 7 8700F OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный процессор для работы, игр и развлечений. Его высокая производительность, эффективность и надежность делают его отличным решением для профессионалов и энтузиастов, которые ценят качество и скорость работы своего компьютера. Приобретите AMD Ryzen 7 8700F OEM и ощутите всю мощь современных технологий в своем распоряжении.
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Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные
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