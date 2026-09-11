Top.Mail.Ru
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 1
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 2
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 3
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 4
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 5
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 1
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 2
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 3
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 4
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 5
  • Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
38

Описание товара Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1

Память USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC отличается большим объемом хранилища и очень скромными собственными размерами. Весь корпус накопителя сопоставим по габаритам с портом USB. Он защищен от проникновения рентгеновских лучей и влаги, неблагоприятного воздействия магнитных полей и механических повреждений. Это гарантирует сохранность информации, записанной на этот носитель и длительный срок его службы. Порт USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC соответствует версии 3.1 и обеспечивает высокую скорость передачи данных (чтение – 300 МБ/с), что позволяет быстро записывать на нее и воспроизводить фильмы в разрешении 4К, фото профессионального качества и другие объемные файлы и архивы.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC отличается большим объемом хранилища и очень скромными собственными размерами. Весь корпус накопителя сопоставим по габаритам с портом USB. Он защищен от проникновения рентгеновских лучей и влаги, неблагоприятного воздействия магнитных полей и механических повреждений. Это гарантирует сохранность информации, записанной на этот носитель и длительный срок его службы. Порт USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC соответствует версии 3.1 и обеспечивает высокую скорость передачи данных (чтение – 300 МБ/с), что позволяет быстро записывать на нее и воспроизводить фильмы в разрешении 4К, фото профессионального качества и другие объемные файлы и архивы.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...