Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Самоход, оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.
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