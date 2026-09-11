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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574220
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
86х61х60
Вес, кг.
67.1

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Самоход, оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Самоход, оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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