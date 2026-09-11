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Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E

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Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
124 190 руб.  133 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55582
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Вес, кг.
131

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E

Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E является представителем снегоуборочной техники, рекомендуемой для профессионального применения. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию, используется для расчистки участков средней площади. Благодаря гусеничному ходу, обладает отличной проходимостью и высокой степенью устойчивости на заснеженных и обледенелых участках. Зубчатый металлический шнек способен измельчить плотно слежавшийся, обледенелый снег. Наличие светодиодной фары делает возможным работу снегоуборщика бензинового Champion STT1170E в любых погодных условиях и в темное время суток.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Благодаря гусеничному ходу, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Металлический желоб выброса регулируется с помощью специального рычага;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения;
  • Панель управления расположена в непосредственной близости от рукояток, оснащенных системой подогрева.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E является представителем снегоуборочной техники, рекомендуемой для профессионального применения. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию, используется для расчистки участков средней площади. Благодаря гусеничному ходу, обладает отличной проходимостью и высокой степенью устойчивости на заснеженных и обледенелых участках. Зубчатый металлический шнек способен измельчить плотно слежавшийся, обледенелый снег. Наличие светодиодной фары делает возможным работу снегоуборщика бензинового Champion STT1170E в любых погодных условиях и в темное время суток.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Благодаря гусеничному ходу, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Металлический желоб выброса регулируется с помощью специального рычага;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения;
  • Панель управления расположена в непосредственной близости от рукояток, оснащенных системой подогрева.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - стоимость товара 124190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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