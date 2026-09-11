Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E
Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E является представителем снегоуборочной техники, рекомендуемой для профессионального применения. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию, используется для расчистки участков средней площади. Благодаря гусеничному ходу, обладает отличной проходимостью и высокой степенью устойчивости на заснеженных и обледенелых участках. Зубчатый металлический шнек способен измельчить плотно слежавшийся, обледенелый снег. Наличие светодиодной фары делает возможным работу снегоуборщика бензинового Champion STT1170E в любых погодных условиях и в темное время суток.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Благодаря гусеничному ходу, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Металлический желоб выброса регулируется с помощью специального рычага;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения;
- Панель управления расположена в непосредственной близости от рукояток, оснащенных системой подогрева.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E является представителем снегоуборочной техники, рекомендуемой для профессионального применения. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию, используется для расчистки участков средней площади. Благодаря гусеничному ходу, обладает отличной проходимостью и высокой степенью устойчивости на заснеженных и обледенелых участках. Зубчатый металлический шнек способен измельчить плотно слежавшийся, обледенелый снег. Наличие светодиодной фары делает возможным работу снегоуборщика бензинового Champion STT1170E в любых погодных условиях и в темное время суток.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Благодаря гусеничному ходу, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Металлический желоб выброса регулируется с помощью специального рычага;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения;
- Панель управления расположена в непосредственной близости от рукояток, оснащенных системой подогрева.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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