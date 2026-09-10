Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%111 680 руб. 158 275 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394184
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
Размеры в упаковке, м
1.18х0.71х0.53
Вес, кг.
119
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT
Высокопроизводительный гусеничный снегоуборщик PATRIOT Сибирь 110 ЕТ подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. «Зимний» двигатель защищен от сильных морозов до -35 градусов, а функция электростарта позволяет запустить его по нажатию одной кнопки. Для работы в темное время модель оснащена LED-фарой. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
Высокопроизводительный гусеничный снегоуборщик PATRIOT Сибирь 110 ЕТ подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. «Зимний» двигатель защищен от сильных морозов до -35 градусов, а функция электростарта позволяет запустить его по нажатию одной кнопки. Для работы в темное время модель оснащена LED-фарой. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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