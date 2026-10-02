Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 113 СE обладает двигателем мощностью 13 л.с., который выдерживает эксплуатацию при морозах до -35 °C. Благодаря функции электростарта мотор можно легко запустить нажатием одной кнопки. Устройство оснащено зубчатым шнеком с продуманным дизайном, который способен справиться с любым видом снега, включая обледеневший и сырой. Ковш с шириной 860 мм и высотой 530 мм обеспечивает увеличенную высоту и площадь захвата. Два колеса с гусеничным протектором способствуют хорошей маневренности и проходимости устройства. Конструкция бензинового снегоуборщика Patriot Сибирь 113 СE предусматривает светодиодные фары и подсветку зоны работы двигателя для возможности уборки снега в темное время суток. Для быстрого доступа к настройкам параметров работы устройства все элементы управления вынесены на отдельную панель.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113