Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.

Снегоуборочное устройство Huter SGC 6000CD разработано специально для расчистки снежных заносов за городом, где не стоит ждать помощи в уборке снега от коммунальных служб. Этот производительный агрегат с легкостью справится с последствиями даже самого сильного снегопада. Снегоуборочная машина оснащена надежным бензиновым четырехтактным мотором, воплощающим в себе мощность одиннадцати лошадей, потребляющих распространенный и недорогой бензин марки АИ-92. Двигатель обладает воздушным охлаждением и комбинированной системой пуска. Электрический стартер питается от сети 220 В. В случае недоступности электрической сети, можно воспользоваться ручным пускателем. Данный агрегат является самоходным устройством. Это означает, что, кроме рабочей нагрузки, привод берет на себя и обязанности по его перемещению. Опорные катки снегоуборщика связаны трансмиссией с двигателем посредством коробки передач с шестью передачами переднего хода и двумя для движения задним ходом. Такое разнообразие выбора режима позволяет оптимально использовать силовые возможности двигателя в разных ситуациях. Непосредственно работу по очистке снега выполняет рабочая часть снегоуборщика. Она объединяет в себе большой приемный желоб с вращающимся шнеком, мощный центробежный вентилятор и управляемый дефлектор для выброса собранного снега в нужную сторону от места очистки. Рабочие агрегаты, приводятся в действие все тем же мощным двигателем, позволяют единовременно очистить полосу шириной 620 мм, выбросив снег на расстояние около 15-ти метров. При этом толщина снежного покрова может составлять до 0, 54 метра. Управлять снегоуборщиком Huter SGC 6000CD не сложно и с этим справится практически любой взрослый человек. У системы имеется рулевое устройство в виде рукояток под обе руки с обогреваемыми накладками. Эта конструкция и сосредотачивает на себе органы управления агрегатом. Оператору достаточно следовать за устройством и направлять траекторию его перемещения.