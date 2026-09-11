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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574221
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
92х67х65
Вес, кг.
94.7

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.

Снегоуборочное устройство Huter SGC 6000CD разработано специально для расчистки снежных заносов за городом, где не стоит ждать помощи в уборке снега от коммунальных служб. Этот производительный агрегат с легкостью справится с последствиями даже самого сильного снегопада. Снегоуборочная машина оснащена надежным бензиновым четырехтактным мотором, воплощающим в себе мощность одиннадцати лошадей, потребляющих распространенный и недорогой бензин марки АИ-92. Двигатель обладает воздушным охлаждением и комбинированной системой пуска. Электрический стартер питается от сети 220 В. В случае недоступности электрической сети, можно воспользоваться ручным пускателем. Данный агрегат является самоходным устройством. Это означает, что, кроме рабочей нагрузки, привод берет на себя и обязанности по его перемещению. Опорные катки снегоуборщика связаны трансмиссией с двигателем посредством коробки передач с шестью передачами переднего хода и двумя для движения задним ходом. Такое разнообразие выбора режима позволяет оптимально использовать силовые возможности двигателя в разных ситуациях. Непосредственно работу по очистке снега выполняет рабочая часть снегоуборщика. Она объединяет в себе большой приемный желоб с вращающимся шнеком, мощный центробежный вентилятор и управляемый дефлектор для выброса собранного снега в нужную сторону от места очистки. Рабочие агрегаты, приводятся в действие все тем же мощным двигателем, позволяют единовременно очистить полосу шириной 620 мм, выбросив снег на расстояние около 15-ти метров. При этом толщина снежного покрова может составлять до 0, 54 метра. Управлять снегоуборщиком Huter SGC 6000CD не сложно и с этим справится практически любой взрослый человек. У системы имеется рулевое устройство в виде рукояток под обе руки с обогреваемыми накладками. Эта конструкция и сосредотачивает на себе органы управления агрегатом. Оператору достаточно следовать за устройством и направлять траекторию его перемещения.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборочное устройство Huter SGC 6000CD разработано специально для расчистки снежных заносов за городом, где не стоит ждать помощи в уборке снега от коммунальных служб. Этот производительный агрегат с легкостью справится с последствиями даже самого сильного снегопада. Снегоуборочная машина оснащена надежным бензиновым четырехтактным мотором, воплощающим в себе мощность одиннадцати лошадей, потребляющих распространенный и недорогой бензин марки АИ-92. Двигатель обладает воздушным охлаждением и комбинированной системой пуска. Электрический стартер питается от сети 220 В. В случае недоступности электрической сети, можно воспользоваться ручным пускателем. Данный агрегат является самоходным устройством. Это означает, что, кроме рабочей нагрузки, привод берет на себя и обязанности по его перемещению. Опорные катки снегоуборщика связаны трансмиссией с двигателем посредством коробки передач с шестью передачами переднего хода и двумя для движения задним ходом. Такое разнообразие выбора режима позволяет оптимально использовать силовые возможности двигателя в разных ситуациях. Непосредственно работу по очистке снега выполняет рабочая часть снегоуборщика. Она объединяет в себе большой приемный желоб с вращающимся шнеком, мощный центробежный вентилятор и управляемый дефлектор для выброса собранного снега в нужную сторону от места очистки. Рабочие агрегаты, приводятся в действие все тем же мощным двигателем, позволяют единовременно очистить полосу шириной 620 мм, выбросив снег на расстояние около 15-ти метров. При этом толщина снежного покрова может составлять до 0, 54 метра. Управлять снегоуборщиком Huter SGC 6000CD не сложно и с этим справится практически любой взрослый человек. У системы имеется рулевое устройство в виде рукояток под обе руки с обогреваемыми накладками. Эта конструкция и сосредотачивает на себе органы управления агрегатом. Оператору достаточно следовать за устройством и направлять траекторию его перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 133450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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