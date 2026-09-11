Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000CD 8л.с.
Снегоуборочное устройство Huter SGC 6000CD разработано специально для расчистки снежных заносов за городом, где не стоит ждать помощи в уборке снега от коммунальных служб. Этот производительный агрегат с легкостью справится с последствиями даже самого сильного снегопада. Снегоуборочная машина оснащена надежным бензиновым четырехтактным мотором, воплощающим в себе мощность одиннадцати лошадей, потребляющих распространенный и недорогой бензин марки АИ-92. Двигатель обладает воздушным охлаждением и комбинированной системой пуска. Электрический стартер питается от сети 220 В. В случае недоступности электрической сети, можно воспользоваться ручным пускателем. Данный агрегат является самоходным устройством. Это означает, что, кроме рабочей нагрузки, привод берет на себя и обязанности по его перемещению. Опорные катки снегоуборщика связаны трансмиссией с двигателем посредством коробки передач с шестью передачами переднего хода и двумя для движения задним ходом. Такое разнообразие выбора режима позволяет оптимально использовать силовые возможности двигателя в разных ситуациях. Непосредственно работу по очистке снега выполняет рабочая часть снегоуборщика. Она объединяет в себе большой приемный желоб с вращающимся шнеком, мощный центробежный вентилятор и управляемый дефлектор для выброса собранного снега в нужную сторону от места очистки. Рабочие агрегаты, приводятся в действие все тем же мощным двигателем, позволяют единовременно очистить полосу шириной 620 мм, выбросив снег на расстояние около 15-ти метров. При этом толщина снежного покрова может составлять до 0, 54 метра. Управлять снегоуборщиком Huter SGC 6000CD не сложно и с этим справится практически любой взрослый человек. У системы имеется рулевое устройство в виде рукояток под обе руки с обогреваемыми накладками. Эта конструкция и сосредотачивает на себе органы управления агрегатом. Оператору достаточно следовать за устройством и направлять траекторию его перемещения.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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