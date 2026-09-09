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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230690
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Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 4100L (70/7/15)
Снегоуборщик Huter SGC 4100L подходит для продолжительной уборки снежных масс на участках среднего размера. Это самоходная снегоуборочная машина с бензиновым двигателем в 7 л.с. Для удобства маневрирования предусмотрено переключение скоростей: 5 вперед и 2 назад. Высокий рисунок протекторов обеспечивает хорошее сцепление даже со скользкой поверхностью. В модели Huter SGC 4100L встроена фара, она освещает рабочую зону и продлевает время уборки в условиях короткого светового дня. Бензиновый 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов спроектирован для работы при минусовых температурах. Объем бака для топлива увеличен до 3.6 л, для удобства заливки он имеет широкую горловину. Ковш рассчитан на высоту снежного покрова до 54 см. За один проход снегоуборщик очищает полосу шириной 56 см. Для защиты ковша от повреждений предусмотрены ограничительные башмаки. Металлический зубчатый шнек способен захватывать и измельчать мокрый, тяжелый и слежавшийся снег. Дальность выброса снежных масс достигает 15 м, а направление регулируется: с помощью рычага повернуть желоб можно на 190°, не прерывая работы.
Снегоуборщик Huter SGC 4100L подходит для продолжительной уборки снежных масс на участках среднего размера. Это самоходная снегоуборочная машина с бензиновым двигателем в 7 л.с. Для удобства маневрирования предусмотрено переключение скоростей: 5 вперед и 2 назад. Высокий рисунок протекторов обеспечивает хорошее сцепление даже со скользкой поверхностью. В модели Huter SGC 4100L встроена фара, она освещает рабочую зону и продлевает время уборки в условиях короткого светового дня. Бензиновый 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов спроектирован для работы при минусовых температурах. Объем бака для топлива увеличен до 3.6 л, для удобства заливки он имеет широкую горловину. Ковш рассчитан на высоту снежного покрова до 54 см. За один проход снегоуборщик очищает полосу шириной 56 см. Для защиты ковша от повреждений предусмотрены ограничительные башмаки. Металлический зубчатый шнек способен захватывать и измельчать мокрый, тяжелый и слежавшийся снег. Дальность выброса снежных масс достигает 15 м, а направление регулируется: с помощью рычага повернуть желоб можно на 190°, не прерывая работы.
Снегоуборщик Huter SGC 4100L (70/7/15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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