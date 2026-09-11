Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с.
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574217
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
85х64х59
Вес, кг.
80
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 4100W будет отличным помощником в очистке небольших земельных участков, придомовой территории. Увеличенная ширина захвата (68 см) позволит убирать больше за один проход. Четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. имеет воздушную систему охлаждения. Металлический шнек с зубцами способен справиться с заледеневшим и слежавшимся снегом. Протектор на колесах защищает от проскальзываний на гололеде.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 4100W будет отличным помощником в очистке небольших земельных участков, придомовой территории. Увеличенная ширина захвата (68 см) позволит убирать больше за один проход. Четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. имеет воздушную систему охлаждения. Металлический шнек с зубцами способен справиться с заледеневшим и слежавшимся снегом. Протектор на колесах защищает от проскальзываний на гололеде.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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