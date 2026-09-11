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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574217
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
85х64х59
Вес, кг.
80

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с.

Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 4100W будет отличным помощником в очистке небольших земельных участков, придомовой территории. Увеличенная ширина захвата (68 см) позволит убирать больше за один проход. Четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. имеет воздушную систему охлаждения. Металлический шнек с зубцами способен справиться с заледеневшим и слежавшимся снегом. Протектор на колесах защищает от проскальзываний на гололеде.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 4100W будет отличным помощником в очистке небольших земельных участков, придомовой территории. Увеличенная ширина захвата (68 см) позволит убирать больше за один проход. Четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. имеет воздушную систему охлаждения. Металлический шнек с зубцами способен справиться с заледеневшим и слежавшимся снегом. Протектор на колесах защищает от проскальзываний на гололеде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W 5.15кВт 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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