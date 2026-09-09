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Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)

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Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230691
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
74

Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800Е (7 л.с. Ковш 56x54 см, самоходный) Преодолевайте зимние трудности с легкостью благодаря снегоуборщику Huter SGC 4800Е. Эта надежная и эффективная снегоуборочная машина оснащена мощным 7-литровым бензиновым двигателем, что обеспечивает надежную работу даже в самых суровых погодных условиях.

Отзывы о товаре Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800Е (7 л.с. Ковш 56x54 см, самоходный) Преодолевайте зимние трудности с легкостью благодаря снегоуборщику Huter SGC 4800Е. Эта надежная и эффективная снегоуборочная машина оснащена мощным 7-литровым бензиновым двигателем, что обеспечивает надежную работу даже в самых суровых погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16) - данный товар вы можете купить по цене 59120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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