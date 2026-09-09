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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850

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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
94 960 руб.  120 379 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270724
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
850х1 110х680 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
82

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850

Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
850х1 110х680 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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