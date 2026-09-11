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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
67 460 руб.  90 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574225
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х69х68
Вес, кг.
85

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с.

Простой в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 707 предназначен для регулярного использования при расчистке террритории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки лежалого снега и измельчения ледяного наста, система расширителей XTS позволит увеличить эффективность уборки за счёт увеличения рабочей зоны. Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель оператора, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Простой в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 707 предназначен для регулярного использования при расчистке террритории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки лежалого снега и измельчения ледяного наста, система расширителей XTS позволит увеличить эффективность уборки за счёт увеличения рабочей зоны. Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель оператора, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 67460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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