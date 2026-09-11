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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
58 020 руб.  62 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55573
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
670х900х620 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
87

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST656

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - компактная и мобильная модель, предназначенная для уборки небольших придомовых территорий в зимних условиях. Надежный металлический шнек с рельефной зубчатой структурой позволяет легко справляться с плотным, слежавшимся снегом и настом. Направление выброса собранного снега регулируется по дальности и направлению. Колеса оснащены мощным протектором, позволяющим уверенно двигаться по скользким поверхностям. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением, имеет низкий уровень шума.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с зазубренными краями - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • Ковш предотвращает возможные механические повреждения и не допускает травмирования оператора.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST656




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
670х900х620 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - компактная и мобильная модель, предназначенная для уборки небольших придомовых территорий в зимних условиях. Надежный металлический шнек с рельефной зубчатой структурой позволяет легко справляться с плотным, слежавшимся снегом и настом. Направление выброса собранного снега регулируется по дальности и направлению. Колеса оснащены мощным протектором, позволяющим уверенно двигаться по скользким поверхностям. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением, имеет низкий уровень шума.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с зазубренными краями - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • Ковш предотвращает возможные механические повреждения и не допускает травмирования оператора.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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