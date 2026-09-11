Снегоуборщик бензиновый Champion ST656
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST656
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - компактная и мобильная модель, предназначенная для уборки небольших придомовых территорий в зимних условиях. Надежный металлический шнек с рельефной зубчатой структурой позволяет легко справляться с плотным, слежавшимся снегом и настом. Направление выброса собранного снега регулируется по дальности и направлению. Колеса оснащены мощным протектором, позволяющим уверенно двигаться по скользким поверхностям. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением, имеет низкий уровень шума.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с зазубренными краями - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- Ковш предотвращает возможные механические повреждения и не допускает травмирования оператора.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST656;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - компактная и мобильная модель, предназначенная для уборки небольших придомовых территорий в зимних условиях. Надежный металлический шнек с рельефной зубчатой структурой позволяет легко справляться с плотным, слежавшимся снегом и настом. Направление выброса собранного снега регулируется по дальности и направлению. Колеса оснащены мощным протектором, позволяющим уверенно двигаться по скользким поверхностям. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением, имеет низкий уровень шума.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с зазубренными краями - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- Ковш предотвращает возможные механические повреждения и не допускает травмирования оператора.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST656;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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