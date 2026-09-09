Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230689
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000E имеет узнаваемую желто-черную расцветку, свойственную технике бренда Huter. Модель готова похвастаться передовым техническим оснащением и высокой степенью надежности, благодаря чему обеспечивается эффективная уборка снега с участка с минимальными затратами времени и сил. Устройство относится к категории колесных снегоуборщиков: за счет присутствия в конструкции двух колес гарантируется его маневренность при поворотах. Данная модель является самоходной за счет бензинового двигателя, которым она оборудована. Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 4000E получил двухступенчатую систему шнеков, за счет которой он эффективно справляется с измельчением и выбросом затвердевшего снега. Двигатель обладает мощностью 4000 Вт (6.5 л.с.), благодаря чему данная модель подходит для уборки больших площадей. Удобство при запуске двигателя обеспечивает электрический стартер. Топливный бак обладает емкостью 3 л. Устройство оборудовано достаточно большим ковшом с размерами 560x420 мм (ширина и высота соответственно).
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000E имеет узнаваемую желто-черную расцветку, свойственную технике бренда Huter. Модель готова похвастаться передовым техническим оснащением и высокой степенью надежности, благодаря чему обеспечивается эффективная уборка снега с участка с минимальными затратами времени и сил. Устройство относится к категории колесных снегоуборщиков: за счет присутствия в конструкции двух колес гарантируется его маневренность при поворотах. Данная модель является самоходной за счет бензинового двигателя, которым она оборудована. Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 4000E получил двухступенчатую систему шнеков, за счет которой он эффективно справляется с измельчением и выбросом затвердевшего снега. Двигатель обладает мощностью 4000 Вт (6.5 л.с.), благодаря чему данная модель подходит для уборки больших площадей. Удобство при запуске двигателя обеспечивает электрический стартер. Топливный бак обладает емкостью 3 л. Устройство оборудовано достаточно большим ковшом с размерами 560x420 мм (ширина и высота соответственно).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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