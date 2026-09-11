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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
72 880 руб.  91 153 руб. 
Начислим 1167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
72 880 руб. -20%
91 153 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х82х73
Вес, кг.
100

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.

Снегоуборщик PATRIOT PS 911 426108488 рассчитан на большие площади. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot. Имеет стальные шнеки для измельчения плотного снега. Всё управление осуществляется с панели оператора. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Ширина захвата составляет 62 см, ширина захвата с расширяющими планками - 71 см. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы. Мощный 4-тактный двигатель, Широкий выбор скоростей, Реверс - маневренность снегоуборщика, Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°, Регулировка направления выброса, В конструкции используются только подшипники, а не втулки, Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега, На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии, Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик PATRIOT PS 911 426108488 рассчитан на большие площади. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot. Имеет стальные шнеки для измельчения плотного снега. Всё управление осуществляется с панели оператора. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Ширина захвата составляет 62 см, ширина захвата с расширяющими планками - 71 см. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы. Мощный 4-тактный двигатель, Широкий выбор скоростей, Реверс - маневренность снегоуборщика, Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°, Регулировка направления выброса, В конструкции используются только подшипники, а не втулки, Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега, На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии, Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с. - данный товар вы можете купить по цене 72880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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