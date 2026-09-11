Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
42
Дальность выброса снега
10 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%36 400 руб. 53 463 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
72
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. м
Родина бренда
США
Ширина, см
63
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
42
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
10 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
нет
Объем топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х62х62
Вес, кг.
60
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.
Снегоуборщик PATRIOT PS 603Led 426109603 используется для очистки дорожек и площадок от снега. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем Patriot. Оборудован фарой для работы в темное время суток. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
72
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. м
Родина бренда
США
Ширина, см
63
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
42
Развернуть
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
10 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
нет
Объем топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик PATRIOT PS 603Led 426109603 используется для очистки дорожек и площадок от снега. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем Patriot. Оборудован фарой для работы в темное время суток. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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