Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д
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Характеристики
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д
Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711D PRO 97655 с двигателем объемом 302 cм3, электростартером, фарой, обогревом рукояткок и функцией разблокировки дифференциала, предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. Ресурсный зимний двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку даже плотного слежавшегося снега с наледью. Ковш шириной 711 мм и высотой захвата 540 мм эффективно справляется с высокими сугробами. Denzel SBL 711D PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетический внешний вид. Преимущества Экономия сил и времени — снегоуборочная машина относится к самоходному типу, а значит, ее не придется толкать во время работы. Увеличенная производительность — двухступенчатая система удаления снега обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Высокая маневренность — благодаря функции двусторонней разблокировки дифференциала машину легко разворачивать. Гибкая коробка передач 6/2 — можно установить оптимальную скорость движения. Высокая проходимость — большие колеса диаметром 15? с зимним протектором облегчают движение по заснеженной территории. Выбор направления и дальности выброса снега — угол поворота и наклона желоба легко меняются на панели управления в зависимости от потребностей пользователя. Комфортная работа — ручки с подогревом не дадут замерзнуть в холодную погоду, а яркая двойная LED-фара позволит работать в условиях плохой видимости. Легкое управление — все основные рычаги вынесены на функциональную пластиковую панель, фиксация рычага включения шнека дает возможность направлять машину одной рукой. Надежность — двигатель Snow Series гарантированно запускается при температуре до -30 ?. Удобный и быстрый запуск — электростартер, работающий от розетки 230 В, позволяет включить двигатель одним нажатием кнопки, а широкая рукоятка ручного стартера обеспечивает комфорт при пуске двигателя вручную. Долговечность — надежный редуктор шнека повышает ресурс оборудования. Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки ковша шнека и разгрузочного желоба от снега и льда. Гарантия 3 года — высокое качество и надежность снегоуборочной машины подтверждены производителем.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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