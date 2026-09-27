Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас
Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-800 97662 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а также может использоваться для уборки листвы, грязи, пыли и мусора. Благодаря приводу на колеса машину не нужно толкать. Ширина обработки щеткой составляет 800 мм, ширина снегоуборочной насадки — 560 мм при высоте захвата 430 мм. Машина позволяет быстро расчистить дорожки, тротуары, территорию парковки и т.д.
Преимущества
- Эффективность — мощный 4-тактный двигатель обеспечивает стабильную работу при интенсивном использовании.
- Легкий старт — праймер подкачки топлива упрощает запуск двигателя после длительного простоя и в холодную погоду.
- Быстрая установка насадок — подготовка к работе не занимает много времени, с ней можно справиться в одиночку.
- Защита от поломки — специальный датчик предотвращает запуск двигателя при отсутствии масла.
- Регулировка скорости движения в зависимости от количества и плотности снега или мусора — на машину установлена коробка передач 6/2 (6 скоростей вперед и 2 назад).
- Удобное управление — желоб поворачивается на 190°, угол поворота щетки составляет 14°, высоту щетки можно отрегулировать при необходимости.
- Эргономичность — для регулировки положения разгрузочного желоба и подметальной насадки не нужно наклоняться.
- Очищение неровных поверхностей от снега — в нижней части снегоуборочной насадки предусмотрены двусторонние полозья регулировки высоты захвата.
- Срезные болты в комплекте — с каждым двухступенчатым снегоуборщиком Denzel клиент получает 10 запасных срезных болтов для защиты шнека от поломки.
- Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки шнека и разгрузочного желоба.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-800 97662 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а также может использоваться для уборки листвы, грязи, пыли и мусора. Благодаря приводу на колеса машину не нужно толкать. Ширина обработки щеткой составляет 800 мм, ширина снегоуборочной насадки — 560 мм при высоте захвата 430 мм. Машина позволяет быстро расчистить дорожки, тротуары, территорию парковки и т.д.
Преимущества
- Эффективность — мощный 4-тактный двигатель обеспечивает стабильную работу при интенсивном использовании.
- Легкий старт — праймер подкачки топлива упрощает запуск двигателя после длительного простоя и в холодную погоду.
- Быстрая установка насадок — подготовка к работе не занимает много времени, с ней можно справиться в одиночку.
- Защита от поломки — специальный датчик предотвращает запуск двигателя при отсутствии масла.
- Регулировка скорости движения в зависимости от количества и плотности снега или мусора — на машину установлена коробка передач 6/2 (6 скоростей вперед и 2 назад).
- Удобное управление — желоб поворачивается на 190°, угол поворота щетки составляет 14°, высоту щетки можно отрегулировать при необходимости.
- Эргономичность — для регулировки положения разгрузочного желоба и подметальной насадки не нужно наклоняться.
- Очищение неровных поверхностей от снега — в нижней части снегоуборочной насадки предусмотрены двусторонние полозья регулировки высоты захвата.
- Срезные болты в комплекте — с каждым двухступенчатым снегоуборщиком Denzel клиент получает 10 запасных срезных болтов для защиты шнека от поломки.
- Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки шнека и разгрузочного желоба.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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