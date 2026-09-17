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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 680 руб. 
Начислим 1019 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748093
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
63 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х70х67
Вес, кг.
87

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - этот товар вы можете купить по цене 63680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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