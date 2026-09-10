Снегоуборщик бензиновый Champion ST661
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST661
Мощный бензиновый снегоуборщик CHAMPION уверенно справится даже с плотными снежными заносами благодаря широкой полосе захвата 61 см и высоте 51 см — за один проход очищает большую площадь, экономит ваше время и силы. Самоходная конструкция с задним ходом обеспечивает отличную маневренность даже на скользком участке. Электростартер помогает быстро запустить двигатель без лишних усилий — никакого лишнего ожидания на морозе. Регулировка положения снегозаборника позволяет точно направлять выброс снега на расстояние до 11 метров, чтобы сделать участок максимально чистым. Вместительный топливный бак 3,6 л позволит работать дольше без частых заправок. Надёжная техника для быстрой и эффективной уборки снега.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 410 руб.13853 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212...
-
В наличииЦена 72 880 руб. 91 153 руб.18220 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
-
В наличииЦена 73 150 руб.18288 руб. в СплитГибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661...
-
В наличииЦена 73 230 руб.18308 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302...
-
В наличииЦена 95 970 руб.23993 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 42...
-
В наличии БесплатноЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST661