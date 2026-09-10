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Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST661

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
46 320 руб.  56 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349563
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
5.5
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х66х63
Вес, кг.
67.5

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST661

Мощный бензиновый снегоуборщик CHAMPION уверенно справится даже с плотными снежными заносами благодаря широкой полосе захвата 61 см и высоте 51 см — за один проход очищает большую площадь, экономит ваше время и силы. Самоходная конструкция с задним ходом обеспечивает отличную маневренность даже на скользком участке. Электростартер помогает быстро запустить двигатель без лишних усилий — никакого лишнего ожидания на морозе. Регулировка положения снегозаборника позволяет точно направлять выброс снега на расстояние до 11 метров, чтобы сделать участок максимально чистым. Вместительный топливный бак 3,6 л позволит работать дольше без частых заправок. Надёжная техника для быстрой и эффективной уборки снега.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST661




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
5.5
Развернуть
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бензиновый снегоуборщик CHAMPION уверенно справится даже с плотными снежными заносами благодаря широкой полосе захвата 61 см и высоте 51 см — за один проход очищает большую площадь, экономит ваше время и силы. Самоходная конструкция с задним ходом обеспечивает отличную маневренность даже на скользком участке. Электростартер помогает быстро запустить двигатель без лишних усилий — никакого лишнего ожидания на морозе. Регулировка положения снегозаборника позволяет точно направлять выброс снега на расстояние до 11 метров, чтобы сделать участок максимально чистым. Вместительный топливный бак 3,6 л позволит работать дольше без частых заправок. Надёжная техника для быстрой и эффективной уборки снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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