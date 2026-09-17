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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф.

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
5.8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748095
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х78х74
Вес, кг.
128

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф.

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711DT PRO 97656 на гусеничном приводе, с двигателем объемом 420 см3, электрическим стартером и разблокировкой дифференциала, предназначена для уборки снега на загородном участке, придомовой территории, подъездных дорогах и улицах СНТ, автомобильных парковках. Мощный двигатель обеспечивает наибольший крутящий момент 28,5 Нм и позволяет работать с любым типом снега в самых сложных погодных условиях.

SBL 711DT PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетичный внешний вид.

Преимущества

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
5.8
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711DT PRO 97656 на гусеничном приводе, с двигателем объемом 420 см3, электрическим стартером и разблокировкой дифференциала, предназначена для уборки снега на загородном участке, придомовой территории, подъездных дорогах и улицах СНТ, автомобильных парковках. Мощный двигатель обеспечивает наибольший крутящий момент 28,5 Нм и позволяет работать с любым типом снега в самых сложных погодных условиях.

SBL 711DT PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетичный внешний вид.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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