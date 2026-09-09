Снегоуборщик Huter SGC 8000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 8000
Снегоуборщик Huter SGC 8000 предназначен для очистки от снега больших территорий. Полозья на ковше обеспечивают быструю уборку снега без ущерба для машины. Металлический зубчатый шнек может измельчить плотный и тяжелый снег. Снегоуборщик оборудован электростартером от сети 220В, что дает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев рукояток делает работу более комфортной. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек. Подогрев рукояток даёт возможность управлять снегоуборщиком без специальной экипировки в мороз.
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