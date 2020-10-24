Доставка в Казани

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи
Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.
- Вы всегда можете забрать свою покупку самостоятельно в пункте выдачи в Казани.
*** Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.
Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по бесплатному телефону: 8(800)505-43-75.
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