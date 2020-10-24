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Доставка в Казани

Доставка:

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи

Курьерская доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 10-00 до 20-00;

Стоимость доставки по городу - 199 р. ;

; Стоимость доставки за пределы Казани (не далее 10 км) - 600 р .;

.; Отдел курьерской доставки просит держать телефон для связи в день доставки включенным с 10:00, иначе мы не сможем связаться с вами для подтверждения доставки.

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

Самовывоз:

- Вы всегда можете забрать свою покупку самостоятельно в пункте выдачи в Казани.

*** Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.

Возникли вопросы?

Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по бесплатному телефону: 8(800)505-43-75.