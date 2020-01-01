Устройства звукозаписи

100 Ом 1000 Ом 200 Ом 2000 Ом 220 Ом 2200 Ом 250 Ом 300 Ом 8 Ом 80 Ом +/- 30 Ом не более 1 кОм

1 м 1.05 м 1.2 м 1.5 м 2 м 3.5 м 4 м 6 м