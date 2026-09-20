Петличная радиосистема Godox Virso S M1 (для Sony)
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Характеристики
Тип товара
Петличная радиосистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Петличная радиосистема
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х8
Вес, г.
400
Описание товара Петличная радиосистема Godox Virso S M1 (для Sony)
Петличная радиосистема Godox S Virso M1 – беспроводная система с одним передатчиком и одним приемником специально для Sony с возможностью записи аудио с любых камер, смартфонов или других записывающих устройств. Петличная система записи звука используется блогерами, преподавателями или журналистами для ведения блогов, подкастов, интервью, лекций и другого видеоконтента.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Петличная радиосистема
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Петличная радиосистема Godox S Virso M1 – беспроводная система с одним передатчиком и одним приемником специально для Sony с возможностью записи аудио с любых камер, смартфонов или других записывающих устройств. Петличная система записи звука используется блогерами, преподавателями или журналистами для ведения блогов, подкастов, интервью, лекций и другого видеоконтента.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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