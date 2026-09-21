Энкодер AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI для стриминга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Энкодер
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1117, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1117, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
источник питания DC 12V 2А
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х8
Вес, г.
700
Описание товара Энкодер AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI для стриминга
Энкодер AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI для стриминга - Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по SDI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1117, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
источник питания DC 12V 2А
Страна производитель
Китай
Энкодер AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI для стриминга - Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по SDI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Энкодер AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI для стриминга - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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