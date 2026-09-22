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Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона купить с доставкой в Москве
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Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона

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Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 1
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 2
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 3
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 4
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 5
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 6
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 7
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 8
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 9
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 10
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 11
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 12
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 13
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 14
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 15
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 16
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 17
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 18
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 19
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 20
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 21
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 22
Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
Передатчик - 2 шт., Приемник - 1 шт., Зарядный кейс - 1 шт., Кабель для передачи данных USB-A - USB-С - 1 шт., Меховая ветрозащита - 2 шт., Магнитный зажим - 2 шт., Магнит - 2 шт., Шейный шнурок с магнитом - 2 шт., Штифт - 1 шт., Кейс для хранения - 1 шт., Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
Вид микрофона
петличный
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 1
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 2
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 3
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 4
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 5
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 6
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 7
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 8
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 9
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 10
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 11
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 12
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 13
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 14
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 15
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 16
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 17
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 18
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 19
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 20
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 21
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 22
  • Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722439
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
Передатчик - 2 шт., Приемник - 1 шт., Зарядный кейс - 1 шт., Кабель для передачи данных USB-A - USB-С - 1 шт., Меховая ветрозащита - 2 шт., Магнитный зажим - 2 шт., Магнит - 2 шт., Шейный шнурок с магнитом - 2 шт., Штифт - 1 шт., Кейс для хранения - 1 шт., Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
Вид микрофона
петличный
Динамический диапазон трансмиттера, дБ
86
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
2402 МГц — 2480 МГц
Время работы от элемента питания
10 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона

Godox Cube SL - беспроводная микрофонная система для смартфонов с разъемом Lightning, работающая на частоте 2,4 ГГц и оснащенная компактным зарядным кейсом. Стильный и маленький микрофон для iOS устройств с качеством звука 48 кГц/24 бит, стабильной передачей сигнала на расстояние 300 м и возможностью подключения по принципу plug & play - необходимая вещь для видеоблогинга, прямых трансляций, мобильных съемок reels и многого другого. Комплект Kit 2 включает приемник Cube-SL RX с интерфейсом Lightning, два передатчика Cube-S TX, зарядный кейс, кабель USB-С и прочие аксессуары в компактном кейсе. Микрофонная радиосистема Cube-S доступна также для Android устройств с разъемом USB-C - Godox Cube SC Kit 2.

Отзывы о товаре Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
Передатчик - 2 шт., Приемник - 1 шт., Зарядный кейс - 1 шт., Кабель для передачи данных USB-A - USB-С - 1 шт., Меховая ветрозащита - 2 шт., Магнитный зажим - 2 шт., Магнит - 2 шт., Шейный шнурок с магнитом - 2 шт., Штифт - 1 шт., Кейс для хранения - 1 шт., Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
Вид микрофона
петличный
Динамический диапазон трансмиттера, дБ
86
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
2402 МГц — 2480 МГц
Время работы от элемента питания
10 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Cube SL - беспроводная микрофонная система для смартфонов с разъемом Lightning, работающая на частоте 2,4 ГГц и оснащенная компактным зарядным кейсом. Стильный и маленький микрофон для iOS устройств с качеством звука 48 кГц/24 бит, стабильной передачей сигнала на расстояние 300 м и возможностью подключения по принципу plug & play - необходимая вещь для видеоблогинга, прямых трансляций, мобильных съемок reels и многого другого. Комплект Kit 2 включает приемник Cube-SL RX с интерфейсом Lightning, два передатчика Cube-S TX, зарядный кейс, кабель USB-С и прочие аксессуары в компактном кейсе. Микрофонная радиосистема Cube-S доступна также для Android устройств с разъемом USB-C - Godox Cube SC Kit 2.
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Доставка
Отзывы


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