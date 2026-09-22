Top.Mail.Ru
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 1
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 2
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 3
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 4
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 5
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 6
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 7
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 8
Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частотный диапазон
2402МГц-2480МГц
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 1
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 2
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 3
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 4
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 5
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 6
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 7
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 8
  • Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722430
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Чувствительность
- / TX -93дБ
Частотный диапазон
2402МГц-2480МГц
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная

Godox WEC Kit1 – беспроводная радиосистема, состоящая из приемника и передатчика со встроенным микрофоном для записи аудио при съемке видеоконтента в помещении и на улице. Ультракомпактная и легкая (вес передатчика всего 12 г) радиосистема включает в себя передатчик (TX) со встроенным всенаправленным микрофоном и приемник (RX) с подключением TRS 3,5 мм. Бюджетная радиосистема высокого качества станет удобным инструментом для тех, кто ведет свой блог, читает лекции или берет интервью. Устройство Plug & Play Для работы с устройством типа Plug and Play не требуются специальные навыки: достаточно закрепить передатчик на одежде с помощью прочной встроенной клипсы, подключить через кабель приемник к камере или смартфону – и устройство готово к работе. Включение питания, сопряжение устройств, переключение режима моно/стерео, управление громкостью и активация шумоподавления осуществляются всего несколькими кнопками, что обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Подключение приемника (RX) к камере или смартфону осуществляется через разъем TRS диаметром 3.5 мм с помощью комплектных проводов TRS-TRS и TRS-TRSS. Высокое качество звука на улице и в помещении Универсальная частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости), а встроенный всенаправленный микрофон передатчика - высокое качество звука. Функция шумоподавления и ворсовая ветрозащита с удобным креплением позволяют вести запись на улице или в шумном помещении. Длительное время работы Передатчик и приемник имеют встроенные аккумуляторы, которые заряжаются через порты USB-C (кабель зарядки входит в комплект). Полный заряд аккумуляторов дает возможность пользоваться радиосистемой полную смену - до 8 часов непрерывной работы. Футляр для хранения Комплект WEC Kit упакован в полужесткий футляр для хранения и транспортировки радиосистемы. С этим компактным футляром устройство защищено от повреждений и его удобно брать с собой.

Отзывы о товаре Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Чувствительность
- / TX -93дБ
Частотный диапазон
2402МГц-2480МГц
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Описание
Godox WEC Kit1 – беспроводная радиосистема, состоящая из приемника и передатчика со встроенным микрофоном для записи аудио при съемке видеоконтента в помещении и на улице. Ультракомпактная и легкая (вес передатчика всего 12 г) радиосистема включает в себя передатчик (TX) со встроенным всенаправленным микрофоном и приемник (RX) с подключением TRS 3,5 мм. Бюджетная радиосистема высокого качества станет удобным инструментом для тех, кто ведет свой блог, читает лекции или берет интервью. Устройство Plug & Play Для работы с устройством типа Plug and Play не требуются специальные навыки: достаточно закрепить передатчик на одежде с помощью прочной встроенной клипсы, подключить через кабель приемник к камере или смартфону – и устройство готово к работе. Включение питания, сопряжение устройств, переключение режима моно/стерео, управление громкостью и активация шумоподавления осуществляются всего несколькими кнопками, что обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Подключение приемника (RX) к камере или смартфону осуществляется через разъем TRS диаметром 3.5 мм с помощью комплектных проводов TRS-TRS и TRS-TRSS. Высокое качество звука на улице и в помещении Универсальная частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости), а встроенный всенаправленный микрофон передатчика - высокое качество звука. Функция шумоподавления и ворсовая ветрозащита с удобным креплением позволяют вести запись на улице или в шумном помещении. Длительное время работы Передатчик и приемник имеют встроенные аккумуляторы, которые заряжаются через порты USB-C (кабель зарядки входит в комплект). Полный заряд аккумуляторов дает возможность пользоваться радиосистемой полную смену - до 8 часов непрерывной работы. Футляр для хранения Комплект WEC Kit упакован в полужесткий футляр для хранения и транспортировки радиосистемы. С этим компактным футляром устройство защищено от повреждений и его удобно брать с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Godox WEC Kit1 накамерная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...