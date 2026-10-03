Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехол
Комплектация
чехол, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%3 050 руб. 3 330 руб.
В наличии
Код товара: 229291
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 050 руб. -8%
3 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Комплектация
чехол, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
300
Описание товара Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n
Держите ваш аудиорекордер Zoom H4essential / H4nPro в безопасности при помощи защитного чехла PCH-4n. Специально созданный для этой модели, чехол PCH-4n защитит ваш рекордер без необходимости жертвовать удобством пользования. Водостойкий материал и прозрачная обложка защитят ваш H4nPro от грязи и влаги и в то же время позволят вам следить за происходящим на дисплее. Съемное покрытие для микрофона обеспечит встроенным микрофонным элементам защиту, когда они не используются
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Держите ваш аудиорекордер Zoom H4essential / H4nPro в безопасности при помощи защитного чехла PCH-4n. Специально созданный для этой модели, чехол PCH-4n защитит ваш рекордер без необходимости жертвовать удобством пользования. Водостойкий материал и прозрачная обложка защитят ваш H4nPro от грязи и влаги и в то же время позволят вам следить за происходящим на дисплее. Съемное покрытие для микрофона обеспечит встроенным микрофонным элементам защиту, когда они не используются
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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