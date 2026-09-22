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Характеристики
Тип подключения
проводное
Вид микрофона
накамерный, портативный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722443
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Описание товара Стерео микрофон Godox IVM-S3 накамерный
Стерео микрофон Godox IVM-S3 накамерный выполнен в формате "все в одном". Он обладает легким раздвижным корпусом, переключаемой направленностью и возможностью тонкой настройки звука, что делает его подходящим для записи интервью, музыкальных выступлений и съемок с участием нескольких человек.
Угол охвата IVM-S3 варьируется от 0°/60°/90° до 180° для двунаправленного охвата спереди и сзади. Это позволяет эффективно захватывать звук в различных сценариях.
Два фронтальных микрофона с кардиоидной направленностью обеспечивают точное стереозвучание. Это повышает четкость звука при использовании в интервью и на живых выступлениях.
Поддерживает карты памяти V30 MicroSD, что позволяет осуществлять непрерывную запись продолжительностью более 400 часов.
Литиевый аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает работу микрофона до 15 часов.
Микрофон оснащен регулятором усиления и высокочастотным фильтром. Усиление регулируется в диапазоне 0-10 дБ для точной настройки звука, а высокочастотный фильтр позволяет отфильтровывать шумы ниже 150 Гц, улучшая качество записи.
Встроенный OLED-экран и разъем для наушников обеспечивают контроль за процессом звукозаписи.
Крепление "холодный башмак" с резьбовым отверстием 1/4", а также ветрозащиты и кабели TRS, TRRS позволяют использовать IVM-S3 с различными камерами и смарт-устройствами.
Стерео микрофон Godox IVM-S3 накамерный выполнен в формате "все в одном". Он обладает легким раздвижным корпусом, переключаемой направленностью и возможностью тонкой настройки звука, что делает его подходящим для записи интервью, музыкальных выступлений и съемок с участием нескольких человек.
Угол охвата IVM-S3 варьируется от 0°/60°/90° до 180° для двунаправленного охвата спереди и сзади. Это позволяет эффективно захватывать звук в различных сценариях.
Два фронтальных микрофона с кардиоидной направленностью обеспечивают точное стереозвучание. Это повышает четкость звука при использовании в интервью и на живых выступлениях.
Поддерживает карты памяти V30 MicroSD, что позволяет осуществлять непрерывную запись продолжительностью более 400 часов.
Литиевый аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает работу микрофона до 15 часов.
Микрофон оснащен регулятором усиления и высокочастотным фильтром. Усиление регулируется в диапазоне 0-10 дБ для точной настройки звука, а высокочастотный фильтр позволяет отфильтровывать шумы ниже 150 Гц, улучшая качество записи.
Встроенный OLED-экран и разъем для наушников обеспечивают контроль за процессом звукозаписи.
Крепление "холодный башмак" с резьбовым отверстием 1/4", а также ветрозащиты и кабели TRS, TRRS позволяют использовать IVM-S3 с различными камерами и смарт-устройствами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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