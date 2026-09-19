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Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35

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Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 5
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 6
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 7
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 8
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 9
Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
5.8 ГГц
Комплектация
радиосистема, инструкция, упаковка
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 7
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 8
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 9
  • Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488878
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
5.8 ГГц
Комплектация
радиосистема, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, кг.
1

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35

Система Blink800 предназначена для использования с камерами, микшерами, рекордерами и другими устройствами. В комплекте один передатчик и один приемник с разъемом 3.5 мм.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink800 B1 ресивер RX35 и трансмиттер TX35




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
5.8 ГГц
Комплектация
радиосистема, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Система Blink800 предназначена для использования с камерами, микшерами, рекордерами и другими устройствами. В комплекте один передатчик и один приемник с разъемом 3.5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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