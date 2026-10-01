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Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX купить с доставкой в Москве
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Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX

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Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 1
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 2
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 3
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 4
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 5
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 6
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 7
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
Комплектация
приемник, документация, упковка
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 1
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 2
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 3
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 4
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 5
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 6
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 7
  • Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621572
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Приемник
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, документация, упковка
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX

Ресивер Saramonic Blink500 Pro RX поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RXDI или RXUC приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к фотоили видеокамере.

Отзывы о товаре Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Приемник
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, документация, упковка
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Ресивер Saramonic Blink500 Pro RX поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RXDI или RXUC приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к фотоили видеокамере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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