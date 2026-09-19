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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) купить с доставкой в Москве
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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439)

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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) - фото 1
Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
  • Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) - фото 1
  • Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386345
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439)

Это простое и удобное изделие сделано с использованием синтетического меха, предназначенного для поглощения воздействия ветра, чтобы он не достигал вашего микрофона

Отзывы о товаре Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Это простое и удобное изделие сделано с использованием синтетического меха, предназначенного для поглощения воздействия ветра, чтобы он не достигал вашего микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H2N Mini Windjammer (RYC055439) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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