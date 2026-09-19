Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиомикшер
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аудиомикшер
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1
Описание товара Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров
Saramonic Smart V2M — это всенаправленное устройство с длиной шнура 5 метров. Имеет двухканальный аудиоинтерфейс. Два входа для микрофонов позволяют записывать правый и левый канал отдельно. Пользователь может самостоятельно задать режим записи: стерео или моно. Настройка может производиться в режиме реального времени.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аудиомикшер
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Saramonic Smart V2M — это всенаправленное устройство с длиной шнура 5 метров. Имеет двухканальный аудиоинтерфейс. Два входа для микрофонов позволяют записывать правый и левый канал отдельно. Пользователь может самостоятельно задать режим записи: стерео или моно. Настройка может производиться в режиме реального времени.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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