Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386302
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х6
Вес, г.
100
Описание товара Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805)
Благодаря соединителю штанги PCS (не входит в комплект), прикрепленному к стойке штанги, эти запасные наконечники позволяют подготовить различные амортизаторы, комплекты ветрового стекла и т. Д. Для быстрого и простого крепления и снятия PCS.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Благодаря соединителю штанги PCS (не входит в комплект), прикрепленному к стойке штанги, эти запасные наконечники позволяют подготовить различные амортизаторы, комплекты ветрового стекла и т. Д. Для быстрого и простого крепления и снятия PCS.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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