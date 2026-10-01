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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C

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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 5
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 6
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
чехол для зарядки Blink500 ProX BOXx1 шт. приемник Blink500 RX UCx1 шт. передатчик Blink500 ProXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx1 шт. петличный микрофон SR-M1x1 шт. микрофонный зажим для петличного микрофонаx1 шт. поролоновая ветрозащита для петличного микрофонаx1 шт. меховая ветрозащита для встроенного микрофонаx1 шт, упаковка
Вид микрофона
петличный, портативный, стереомикрофон
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621480
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
чехол для зарядки Blink500 ProX BOXx1 шт. приемник Blink500 RX UCx1 шт. передатчик Blink500 ProXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx1 шт. петличный микрофон SR-M1x1 шт. микрофонный зажим для петличного микрофонаx1 шт. поролоновая ветрозащита для петличного микрофонаx1 шт. меховая ветрозащита для встроенного микрофонаx1 шт, упаковка
Вид микрофона
петличный, портативный, стереомикрофон
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
от 2400 до 2483 МГц
Время работы от элемента питания
8 ч
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
140

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C

Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5 с выходным разъемом USB-C. Радиосистема Blink500 ProX B5 с приемником с выходным разъемом USB-C совместима с устройствами, обладающими разъемом USB-C, например: смартфонами и планшетами под управлением ОС Android, а также с ноутбуками. В комплекте один приемник с разъемом USB-C и один передатчик. Портативная многофункциональная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX способна работать с двумя передатчиками одновременно. Дальность работы устройства — до 100 м (в условиях прямой видимости). Питание перезаряжаемые литиевые батареи. Saramonic Blink500 ProX B5 — это невероятно легкая, сверхкомпактная и простая в использовании беспроводная микрофонная система, обеспечивающая исключительный звук вещательного качества для цифровых зеркальных, беззеркальных и видеокамер, мобильных устройств и многого другого. Кейс для зарядки, который входит в комплект, позволяет заряжать компоненты радиосистемы в любом месте. Сам кейс можно заряжать через порт Type-C. Выход для наушников 3.5 мм на приемнике, переключатель Mono/Stereo, быстрая зарядка, OLED-дисплей на передатчике позволяют Blink500 ProX решать различные задачи записи. Приемник RXUC снабжен разъемом USB-C и предназначен для смартфонов, планшетов и ноутбуков с этим разъемом. Пристегивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон с чувствительностью -39 дБ, он небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было закрепить на рубашках и одежде, или вы можете использовать его как традиционный нательный передатчик с входящим в комплект петличным микрофоном SR-M1. Для начала работы не требуется никаких технических знаний. Система Blink500 ProX работает в свободном от помех диапазоне частот 2.4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и помех при звукозаписи.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
чехол для зарядки Blink500 ProX BOXx1 шт. приемник Blink500 RX UCx1 шт. передатчик Blink500 ProXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx1 шт. петличный микрофон SR-M1x1 шт. микрофонный зажим для петличного микрофонаx1 шт. поролоновая ветрозащита для петличного микрофонаx1 шт. меховая ветрозащита для встроенного микрофонаx1 шт, упаковка
Вид микрофона
петличный, портативный, стереомикрофон
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
от 2400 до 2483 МГц
Время работы от элемента питания
8 ч
Описание
Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5 с выходным разъемом USB-C. Радиосистема Blink500 ProX B5 с приемником с выходным разъемом USB-C совместима с устройствами, обладающими разъемом USB-C, например: смартфонами и планшетами под управлением ОС Android, а также с ноутбуками. В комплекте один приемник с разъемом USB-C и один передатчик. Портативная многофункциональная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX способна работать с двумя передатчиками одновременно. Дальность работы устройства — до 100 м (в условиях прямой видимости). Питание перезаряжаемые литиевые батареи. Saramonic Blink500 ProX B5 — это невероятно легкая, сверхкомпактная и простая в использовании беспроводная микрофонная система, обеспечивающая исключительный звук вещательного качества для цифровых зеркальных, беззеркальных и видеокамер, мобильных устройств и многого другого. Кейс для зарядки, который входит в комплект, позволяет заряжать компоненты радиосистемы в любом месте. Сам кейс можно заряжать через порт Type-C. Выход для наушников 3.5 мм на приемнике, переключатель Mono/Stereo, быстрая зарядка, OLED-дисплей на передатчике позволяют Blink500 ProX решать различные задачи записи. Приемник RXUC снабжен разъемом USB-C и предназначен для смартфонов, планшетов и ноутбуков с этим разъемом. Пристегивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон с чувствительностью -39 дБ, он небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было закрепить на рубашках и одежде, или вы можете использовать его как традиционный нательный передатчик с входящим в комплект петличным микрофоном SR-M1. Для начала работы не требуется никаких технических знаний. Система Blink500 ProX работает в свободном от помех диапазоне частот 2.4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и помех при звукозаписи.
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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B5(TX+RXUC) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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