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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой

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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 5
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 6
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 7
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 8
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 9
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 10
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 11
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 12
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
1 передатчик Blink500 ProX TX, 1 приемник Blink500 ProX RX, зарядный кейс, всенаправленный петличный микрофон с клипсой и поролоновой ветрозащитой, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, кабель USB Type C для зарядки, аудиокабель 3.5mm TRS, аудиокабель 3.5mm TRS, упаковка
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 7
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 8
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 9
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 10
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 11
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 12
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621477
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
1 передатчик Blink500 ProX TX, 1 приемник Blink500 ProX RX, зарядный кейс, всенаправленный петличный микрофон с клипсой и поролоновой ветрозащитой, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, кабель USB Type C для зарядки, аудиокабель 3.5mm TRS, аудиокабель 3.5mm TRS, упаковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
140

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой

Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 10 часов на одном заряде, сокращенную задержку: 8 мс вместо 12, улучшенное соотношение сигнал-шум (84 дБ против 78), а также более крупный OLED экран с более понятным интерфейсом. В частности, теперь и на передатчике, и на приемнике отображаются шкалы с уровнем звука, что позволяет, к примеру, настроить усиление, когда вы снимаете сами себя, без участия оператора. Оператор также может наблюдать уровни обоих передатчиков в режиме реального времени, а также их заряд и качество соединения. Система Blink500 ProX может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. Использование Blink500 ProX также удобно в том плане, что вам не требуется большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно. С другой стороны, Saramonic все-таки положил в базовый комплект 2 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть спрятаны под ней.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1 приемник и передатчик с кейсом-зарядкой




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
1 передатчик Blink500 ProX TX, 1 приемник Blink500 ProX RX, зарядный кейс, всенаправленный петличный микрофон с клипсой и поролоновой ветрозащитой, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, кабель USB Type C для зарядки, аудиокабель 3.5mm TRS, аудиокабель 3.5mm TRS, упаковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 10 часов на одном заряде, сокращенную задержку: 8 мс вместо 12, улучшенное соотношение сигнал-шум (84 дБ против 78), а также более крупный OLED экран с более понятным интерфейсом. В частности, теперь и на передатчике, и на приемнике отображаются шкалы с уровнем звука, что позволяет, к примеру, настроить усиление, когда вы снимаете сами себя, без участия оператора. Оператор также может наблюдать уровни обоих передатчиков в режиме реального времени, а также их заряд и качество соединения. Система Blink500 ProX может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. Использование Blink500 ProX также удобно в том плане, что вам не требуется большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно. С другой стороны, Saramonic все-таки положил в базовый комплект 2 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть спрятаны под ней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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