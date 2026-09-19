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Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2 купить с доставкой в Москве
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Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2

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Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362003
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2

Saramonic SR-UM10-MC2 является запасной частью для микрофонных систем UwMic9, UwMic10, VmicLink5 и UwMic15.

Отзывы о товаре Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SR-UM10-MC2 является запасной частью для микрофонных систем UwMic9, UwMic10, VmicLink5 и UwMic15.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на пояс для радиосистем Saramonic SR-UM10-MC2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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