Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
140
Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой
Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 ProX, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в зеркальные, беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, при участии в конференциях и подкастах. В комплекте один приемник и два передатчика.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 ProX, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в зеркальные, беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, при участии в конференциях и подкастах. В комплекте один приемник и два передатчика.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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