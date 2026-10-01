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Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм

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Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 1
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 2
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 3
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 4
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 5
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 6
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 7
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 8
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 9
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, ветрозащита, документация, упаковка
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 1
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 2
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 3
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 4
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 5
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 6
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 7
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 8
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 9
  • Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621472
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, ветрозащита, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
76
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
100

Описание товара Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм

Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink100: сверхкомпактная и универсальная Saramonic представляет новое семейство беспроводных радиосистем –Blink100, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема отличается отключаемым шумоподавлением и автоматическим сопряжением передатчика с приемником, а также широким ассортиментом вариантов подключения приемника к различным устройствам. В комплекте один передатчик и один приемник.

Отзывы о товаре Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, ветрозащита, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
76
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink100: сверхкомпактная и универсальная Saramonic представляет новое семейство беспроводных радиосистем –Blink100, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема отличается отключаемым шумоподавлением и автоматическим сопряжением передатчика с приемником, а также широким ассортиментом вариантов подключения приемника к различным устройствам. В комплекте один передатчик и один приемник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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