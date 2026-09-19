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Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635 купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635

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Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
радиосистема, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386425
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
радиосистема, документация, упаковка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х10
Вес, г.
400

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635

Комплект (приемник+передатчик) для беспроводной передачи аудио от гитар (или иных инструментов) к усилителю, микшеру, акустической системе и прочее. Позволяет заменить кабель на максимальную свободу действий. Беспроводная система разрабатывалась с приоритетом простоты в использовании, поэтому устройства оснащены всего двумя кнопками: питание и сопряжение. Комплект работает на частоте 5.8 ГГц, обеспечивая зону покрытия до 60 м. Полная совместимость с другими компонентами серии Blink800.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
радиосистема, документация, упаковка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект (приемник+передатчик) для беспроводной передачи аудио от гитар (или иных инструментов) к усилителю, микшеру, акустической системе и прочее. Позволяет заменить кабель на максимальную свободу действий. Беспроводная система разрабатывалась с приоритетом простоты в использовании, поэтому устройства оснащены всего двумя кнопками: питание и сопряжение. Комплект работает на частоте 5.8 ГГц, обеспечивая зону покрытия до 60 м. Полная совместимость с другими компонентами серии Blink800.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Saramonic Blink800 TX635+RX635 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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