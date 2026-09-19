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Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона купить с доставкой в Москве
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Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона

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Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 1
Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 2
Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 3
Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 4
Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
  • Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 1
  • Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 2
  • Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 3
  • Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 4
  • Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361965
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Приемник
Размеры в упаковке, см
32х14х6
Вес, кг.
1

Описание товара Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона

Портативный двухканальный беспроводной приемник и звуковой микшер для работы с iPhone и Android смартфонами, можно использовать с камерами.

Отзывы о товаре Приемник Saramonic UwMic9 SP-RX9 с держателем смартфона




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Приемник
Описание
Портативный двухканальный беспроводной приемник и звуковой микшер для работы с iPhone и Android смартфонами, можно использовать с камерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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