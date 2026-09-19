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Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой

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Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 5
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 6
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, микрофон, кейс
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488893
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, микрофон, кейс
Соотношение сигнал/шум
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
1

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой

Saramonic Blink500 B5 это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для устройств с портами USB-C, таких как телефоны на Android или планшеты, компьютеры и многое другое. RXUC не требует батареи, занимает мало места и отлично работает при использовании в карманных подвесах. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он маленький и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать входящий в комплект профессиональный более высокий микрофон SR-M1. Он поставляется с одним двухканальным приемником, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего устройства, и одним передатчиком. Вы можете добавить второй передатчик (продается отдельно), чтобы надеть микрофоны на двух человек.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, микрофон, кейс
Соотношение сигнал/шум
78
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic Blink500 B5 это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для устройств с портами USB-C, таких как телефоны на Android или планшеты, компьютеры и многое другое. RXUC не требует батареи, занимает мало места и отлично работает при использовании в карманных подвесах. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он маленький и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать входящий в комплект профессиональный более высокий микрофон SR-M1. Он поставляется с одним двухканальным приемником, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего устройства, и одним передатчиком. Вы можете добавить второй передатчик (продается отдельно), чтобы надеть микрофоны на двух человек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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