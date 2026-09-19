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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
приемник, передатчик, микрофон, кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 488893
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Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой
Saramonic Blink500 B5 это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для устройств с портами USB-C, таких как телефоны на Android или планшеты, компьютеры и многое другое. RXUC не требует батареи, занимает мало места и отлично работает при использовании в карманных подвесах. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он маленький и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать входящий в комплект профессиональный более высокий микрофон SR-M1. Он поставляется с одним двухканальным приемником, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего устройства, и одним передатчиком. Вы можете добавить второй передатчик (продается отдельно), чтобы надеть микрофоны на двух человек.
Saramonic Blink500 B5 это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для устройств с портами USB-C, таких как телефоны на Android или планшеты, компьютеры и многое другое. RXUC не требует батареи, занимает мало места и отлично работает при использовании в карманных подвесах. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он маленький и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать входящий в комплект профессиональный более высокий микрофон SR-M1. Он поставляется с одним двухканальным приемником, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего устройства, и одним передатчиком. Вы можете добавить второй передатчик (продается отдельно), чтобы надеть микрофоны на двух человек.
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B5 (TX+RXUC) радиостистема приемник и передатчик с кейсом-зарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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