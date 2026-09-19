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Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
подвес для рекордера Product Code, миниветрозащита для Zoom H4N Product Code, ручка для удержания с мягким покрытием Product Code, адаптер на башмак 3/8 Product Code, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386348
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подвес для рекордера Product Code, миниветрозащита для Zoom H4N Product Code, ручка для удержания с мягким покрытием Product Code, адаптер на башмак 3/8 Product Code, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
300
Описание товара Комплект ветрозащиты для рекордера Rycote Audio Kit Zoom H4N (RYC046001)
Комбинированное решение для рекордера Zoom H4N состоит из ветрозащиты, подвеса и ручки и оптимально для защиты от ветра и нежелательных вибраций при дрожания руки. Используется в профессиональной кино-тв-видео работе теми, кто активно использует цифровые компактные рекордеры для записи звука профессионального качества в любых условиях. Особенностью набора является новый переходник с резьбы диаметром 1/4 на 3/8, подвеска подходит под любые портативные рекордеры с креплением мама под 1/4 адаптер крепления. Подвес может монтироваться на на посадочное место размером 3/8, микрофонный штатив или на удочку, или на съемный башмак камеры. Возможность вращения на 180° позволяет направить рекордер точно на говорящего.
подвес для рекордера Product Code, миниветрозащита для Zoom H4N Product Code, ручка для удержания с мягким покрытием Product Code, адаптер на башмак 3/8 Product Code, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированное решение для рекордера Zoom H4N состоит из ветрозащиты, подвеса и ручки и оптимально для защиты от ветра и нежелательных вибраций при дрожания руки. Используется в профессиональной кино-тв-видео работе теми, кто активно использует цифровые компактные рекордеры для записи звука профессионального качества в любых условиях. Особенностью набора является новый переходник с резьбы диаметром 1/4 на 3/8, подвеска подходит под любые портативные рекордеры с креплением мама под 1/4 адаптер крепления. Подвес может монтироваться на на посадочное место размером 3/8, микрофонный штатив или на удочку, или на съемный башмак камеры. Возможность вращения на 180° позволяет направить рекордер точно на говорящего.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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