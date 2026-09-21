Радиосистема Saramonic Air-02 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 проприетарных петличных микрофона, 3,5мм/USB-C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, петличный микрофон 2шт (кабель 1.2 м), сумка для переноски, силиконовая заглушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
120 дБ
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, петличный микрофон 2шт (кабель 1.2 м), сумка для переноски, силиконовая заглушка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
365
Описание товара Радиосистема Saramonic Air-02 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 проприетарных петличных микрофона, 3,5мм/USB-C
Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air — отличное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
120 дБ
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, петличный микрофон 2шт (кабель 1.2 м), сумка для переноски, силиконовая заглушка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air — отличное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Saramonic Air-02 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 проприетарных петличных микрофона, 3,5мм/USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Air-02 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 проприетарных петличных микрофона, 3,5мм/USB-C