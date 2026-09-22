Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная
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Характеристики
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722433
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Характеристики
Бренд
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
8 ч
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
400
Описание товара Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная
Записывайте видеоблоги или интервью с помощью беспроводной микрофонной системы Godox WEC-S для 2-х человек, используя два передатчика со встроенными микрофонами и двухканальный приемник с мультиинтерфейсным разъемом. Прикрепите передатчики к лацкану пиджака и закрепите приемник на корпусе совместимой камеры Sony. Порт USB-C и порт TRS 3,5 мм обеспечивают дополнительную совместимость с другими моделями камер и мобильными устройствами по вашему выбору.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
8 ч
Записывайте видеоблоги или интервью с помощью беспроводной микрофонной системы Godox WEC-S для 2-х человек, используя два передатчика со встроенными микрофонами и двухканальный приемник с мультиинтерфейсным разъемом. Прикрепите передатчики к лацкану пиджака и закрепите приемник на корпусе совместимой камеры Sony. Порт USB-C и порт TRS 3,5 мм обеспечивают дополнительную совместимость с другими моделями камер и мобильными устройствами по вашему выбору.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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