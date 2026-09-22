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Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная

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Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 1
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Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 6
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 7
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 8
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 9
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 10
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 11
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 12
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 13
Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 14
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Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
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  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 9
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 10
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 11
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 12
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 13
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 14
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 15
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 16
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722433
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
8 ч
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
400

Описание товара Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная

Записывайте видеоблоги или интервью с помощью беспроводной микрофонной системы Godox WEC-S для 2-х человек, используя два передатчика со встроенными микрофонами и двухканальный приемник с мультиинтерфейсным разъемом. Прикрепите передатчики к лацкану пиджака и закрепите приемник на корпусе совместимой камеры Sony. Порт USB-C и порт TRS 3,5 мм обеспечивают дополнительную совместимость с другими моделями камер и мобильными устройствами по вашему выбору.

Отзывы о товаре Радиосистема Godox WEC-S Kit2 накамерная




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, портативный, накамерный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
8 ч
Описание
Записывайте видеоблоги или интервью с помощью беспроводной микрофонной системы Godox WEC-S для 2-х человек, используя два передатчика со встроенными микрофонами и двухканальный приемник с мультиинтерфейсным разъемом. Прикрепите передатчики к лацкану пиджака и закрепите приемник на корпусе совместимой камеры Sony. Порт USB-C и порт TRS 3,5 мм обеспечивают дополнительную совместимость с другими моделями камер и мобильными устройствами по вашему выбору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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