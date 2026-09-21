Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB
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Характеристики
Тип товара
Видеомикшер
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700578
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеомикшер
Подключение
беспроводное
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
Питание
блок питания (12V 2A)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U - Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеомикшер
Подключение
беспроводное
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
Питание
блок питания (12V 2A)
Страна производитель
Китай
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U - Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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