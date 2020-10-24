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Контакты Казань

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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (800) 505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Магазин КотоФото в Казани:

Адрес: г. Казань, улица Набережная, дом 11, корп. 1.

Call-Центр: 8(495)137-52-98 круглосуточно (звонок по России бесплатный);

Время работы: ежедневно 10.00 - 20.00.

 

 

 

 

Реквизиты

Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич
Сокращенное наименование
ИП Янцев А.Н.
ФИОЯнцев Александр Николаевич
ОГРНИП:314784715600041
ИНН:782620057508
ОКПО: О194258971
ОКАТО: 40270563000
ОКТМО:40323000000
ОКВЭД:52.45



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Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

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