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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (800) 505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.
Адрес: г. Казань, улица Набережная, дом 11, корп. 1.
Call-Центр: 8(495)137-52-98 круглосуточно (звонок по России бесплатный);
Время работы: ежедневно 10.00 - 20.00.
Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич
Сокращенное наименование
ИП Янцев А.Н.
ФИОЯнцев Александр Николаевич
ОГРНИП:314784715600041
ИНН:782620057508
ОКПО: О194258971
ОКАТО: 40270563000
ОКТМО:40323000000
ОКВЭД:52.45
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
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