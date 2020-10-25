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Контакты Челябинск

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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (800) 505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Магазин КотоФото в Челябинске

Время работы магазина:
ежедневно: с 10.00 до 20.00

Адрес: г. Челябинск, ул. Степана Разина, д. 9, ТЦ "Синегорье", 1 этаж, секция 13\5Б

Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно (звонок по России бесплатный).

ТЦ Синегорье Магазин КотоФото

Схема размещения в торговом центре:

Схема размещения магазина КотоФото Челябинск в торговом центре

 

 

Реквизиты

Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Волженин Максим Геннадьевич
Сокращенное наименование
ИП Волженин М.Г.
ФИО Волженин Максим Геннадьевич
ОГРНИП: 318784700208910
ИНН: 470315926834
ОКПО: 0133088888
ОКТМО: 40359000
ОКВЭД: 47.43



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Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

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